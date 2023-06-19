Грузия предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев

12:44 19 июня Киев, Украина





Согласно информации "Грузия Online", инициатива включает в себя ограничение суррогатного материнства и ЭКО только для граждан Грузии. Иностранным гражданам будет запрещено воспользоваться этими услугами.



Также планируется запрет на рекламу суррогатного материнства, а информация об этих услугах будет распространяться исключительно через Министерство здравоохранения.



Инициатива также предусматривает запрет на получение денежного вознаграждения суррогатным матерям. По новым правилам, покрытие расходов связанных с беременностью и родами будет возможно только в прямой форме.



Клиники, предоставляющие репродуктивные услуги, также будут обязаны получить специальную лицензию.



Ограничения на



Премьер-министр Грузии, Ираклий Гарибашвили, высказал свои опасения по этому вопросу, называя его сложным и отмечая, что это стало бизнесом, который требует регулирования. Правительство Грузии представило парламенту инициативу по ужесточению правил суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) Согласно информации "Грузия Online", инициатива включает в себя ограничение суррогатного материнства и ЭКО только для граждан Грузии. Иностранным гражданам будет запрещено воспользоваться этими услугами.Также планируется запрет на рекламу суррогатного материнства, а информация об этих услугах будет распространяться исключительно через Министерство здравоохранения.Инициатива также предусматривает запрет на получение денежного вознаграждения суррогатным матерям. По новым правилам, покрытие расходов связанных с беременностью и родами будет возможно только в прямой форме.Клиники, предоставляющие репродуктивные услуги, также будут обязаны получить специальную лицензию.Ограничения на суррогатное материнство и ЭКО планируется ввести в Грузии с 1 января 2024 года.Премьер-министр Грузии, Ираклий Гарибашвили, высказал свои опасения по этому вопросу, называя его сложным и отмечая, что это стало бизнесом, который требует регулирования.

Он также заявил, что женщинам предлагают "прибыльный бизнес", и выразил беспокойство относительно судьбы суррогатных детей, которых могут вывозить из страны. Он упомянул, что есть информация о том, что однополые пары могут забирать этих детей.