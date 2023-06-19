Грузия предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев

Правительство Грузии представило парламенту инициативу по ужесточению правил суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Согласно информации "Грузия Online", инициатива включает в себя ограничение суррогатного материнства и ЭКО только для граждан Грузии. Иностранным гражданам будет запрещено воспользоваться этими услугами.
Также планируется запрет на рекламу суррогатного материнства, а информация об этих услугах будет распространяться исключительно через Министерство здравоохранения.
Инициатива также предусматривает запрет на получение денежного вознаграждения суррогатным матерям. По новым правилам, покрытие расходов связанных с беременностью и родами будет возможно только в прямой форме.
Клиники, предоставляющие репродуктивные услуги, также будут обязаны получить специальную лицензию.
Ограничения на суррогатное материнство и ЭКО планируется ввести в Грузии с 1 января 2024 года.
Премьер-министр Грузии, Ираклий Гарибашвили, высказал свои опасения по этому вопросу, называя его сложным и отмечая, что это стало бизнесом, который требует регулирования.
Согласно информации "Грузия Online", инициатива включает в себя ограничение суррогатного материнства и ЭКО только для граждан Грузии. Иностранным гражданам будет запрещено воспользоваться этими услугами.
Также планируется запрет на рекламу суррогатного материнства, а информация об этих услугах будет распространяться исключительно через Министерство здравоохранения.
Инициатива также предусматривает запрет на получение денежного вознаграждения суррогатным матерям. По новым правилам, покрытие расходов связанных с беременностью и родами будет возможно только в прямой форме.
Клиники, предоставляющие репродуктивные услуги, также будут обязаны получить специальную лицензию.
Ограничения на суррогатное материнство и ЭКО планируется ввести в Грузии с 1 января 2024 года.
Премьер-министр Грузии, Ираклий Гарибашвили, высказал свои опасения по этому вопросу, называя его сложным и отмечая, что это стало бизнесом, который требует регулирования.
Он также заявил, что женщинам предлагают "прибыльный бизнес", и выразил беспокойство относительно судьбы суррогатных детей, которых могут вывозить из страны. Он упомянул, что есть информация о том, что однополые пары могут забирать этих детей.
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