Грузия: правящая партия начала процесс отстранения президента после несогласованных визитов

12:26 01 сентября Киев, Украина





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, хотя партии не хватает необходимых 100 голосов для успешного импичмента, они все равно начинают процесс. Несмотря на нехватку голосов для успешного импичмента , правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начинает процедуру отстранения от должности президента Саломе Зурабишвили. Этот шаг вызван её несогласованными визитами, анонсированными без согласования с правительством.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, хотя партии не хватает необходимых 100 голосов для успешного импичмента, они все равно начинают процесс.

"Для завершения импичмента необходима поддержка 100 депутатов, поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспектив. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии", - подчеркнул Кобахидзе.



Лидер партии "Мрия" отметил, что это решение обусловлено "ответственностью перед конституцией". Он добавил, что партия не может остаться равнодушной к "вопиющим нарушениям, подрывающим верховенство права".