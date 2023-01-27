Грузия планирует массовое производство дронов

13:11 27 января Киев, Украина

Правительство Грузии анонсировало массовое производство боевых и разведывательных беспилотников с апреля текущего года.



Об этом 27 января сообщила пресс-служба правительства страны.



Отмечается, что на полигоне Крцаниси прошли тестовые полеты дронов WARMATE и FLYEYE грузино-польского производства. На мероприятии присутствовали премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.



Представители производителя Delta-Webe LLC уточнили, что уже в ближайшее время приступят к массовому производству и смогут изготавливать сотни дронов в год.



Разведывательный беспилотник FLYEYE предназначен для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах и радиоэлектронных условиях. Он обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени.



Боевой дрон WARMATE - барражирующий беспилотный летательный аппарат с высокой точностью поражения. Он используется польской армией, а также другими армиями стран НАТО.



