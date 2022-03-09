Грузия отказала во въезде журналисту российского оппозиционного телеканала Дождь

"Поскольку независимые журналисты в России бегут от беспрецедентного количества угроз, пора для международного сообщества активизироваться и предложить им убежище. Правительства во всем мире должны разрешить независимым российским журналистам, спасающимся от судебного преследования, въехать в свои страны и найти безопасное убежище”, – заявили в CPJ.