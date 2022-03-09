Грузия отказала во въезде журналисту российского оппозиционного телеканала Дождь

Журналисту российского оппозиционного телеканала Дождь, работа которого заблокирована в РФ из-за освещения реальных событий в Украине, Михаилу Фишману, Грузия отказала во воъезде в страну.
Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).
Работа издания заблокирована в России с 1 марта: оно было одним из немногочисленных местных СМИ, пытавшихся говорить правду о российской войне против Украины. Блокировка состоялась по требованию Генпрокуратуры РФ, в ведомстве заявили, что редакции распространяют "ложные сведения о действиях российской армии в Украине". 3 марта телеканал «Дождь», заявил о временной приостановке работы в свете вводимых в России цензурных ограничений по освещению войны в Украине.
Руководство грузинского международного аэропорта Тбилиси отказало во въезде Фишмана 5 марта, после того как он прилетел в страну, чтобы быть с семьей. Свои действия власти Грузии никоим образом не объяснили. В то же время, по данным источников CPJ, двум членам семьи журналиста, с которыми он путешествовал, разрешили въехать в страну.
Напомним, что с началом войны против Украины Роскомнадзор заблокировал СМИ, предоставлявшие объективную информацию о боевых действиях. Так, начиная с 3 марта запрещена деятельность 22 изданий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии