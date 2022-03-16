Грузия обновила правила въезда в страну

20:25 17 июня Киев, Украина

Правительство Грузии приняло решение отменить требование ПЦР-теста для детей до 10 лет, прибывающих из-за границы.

Также власти страны расширили список стран граждане и резиденты которых смогут посещать Грузию, сообщает Эхо Кавказа.



Изменения внесены в постановление правительства №322. Они вступили в силу с 16 июня и были опубликованы в «Законодательном вестнике».



В правительстве заявили, что такие изменения стимулируют родственные туристические поездки в Грузию.