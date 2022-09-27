Грузия не видит в российской мобилизации угрозы для страны

15:47 27 сентября Киев, Украина

В грузинском правительстве не видят угрозы военной агрессии со стороны россии в связи с объявлением мобилизации.





Таким образом он прокомментировал то, что с российской стороны у пункта пропуска Верхний Ларс появился российский БТР и поступали сообщения о перемещении колонны военной техники. Об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, передают Новости Грузия Таким образом он прокомментировал то, что с российской стороны у пункта пропуска Верхний Ларс появился российский БТР и поступали сообщения о перемещении колонны военной техники.

"Это внутренний вопрос россии... В этой мобилизации мы не видим угрозы военной агрессии", - сказал министр.

По его словам, контроль на пунктах пропуска дополнительно усилили, россиян на въезде спрашивают, куда они направляются и какие планы имеют.



В свою очередь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что не видит причин для закрытия пункта пропуска Казбеги - Верхний Ларс на границе с россией. Об этом сообщает Грузия-Online.

"Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну", - сказал Гомелаури.

Вместе с тем, он признал, что пункт пропуска на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих выехать из рф.



По словам Гомелаури, в Верхний Ларс направлены дополнительные силы полиции на случай, если "понадобится кого-то вывести, задержать или выдворить".



Отмечается, что на утро вторника, 27 сентября, на Верхнем Ларсе выезда из рф ожидают до шести тысяч легковых машин - это рекордное для последних лет количество. Сотни людей идут через границу пешком. Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы.