Грузия и Молдова подписали заявки на вступление в ЕС

20:22 03 Март Киев, Украина

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС.

«Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС – еще один важный этап на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, открывающий новую страницу нашей истории», – заявил Гарибашвили.

Правительство Грузии планировало внести заявку в 2024 году, однако это решили сделать скорее «учитывая политический контекст и новую реальность».



Вслед за Украиной и Грузией президент Молдовы Мая Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС.

«Уважаемые граждане, если для одних решений нужно время, другие должны быть приняты оперативно», – сказала Санду.

28 февраля президент подписал заявку на членство Украины в ЕС. 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.