Грузия и Молдова подписали заявки на вступление в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС.
Правительство Грузии планировало внести заявку в 2024 году, однако это решили сделать скорее «учитывая политический контекст и новую реальность».
Вслед за Украиной и Грузией президент Молдовы Мая Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС.
Вслед за Украиной и Грузией президент Молдовы Мая Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС.
28 февраля президент подписал заявку на членство Украины в ЕС. 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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