17:46 17 августа Киев, Украина

Грузинские правозащитные организации потребовали ввести визовые ограничения для граждан россии ради национальной безопасности страны.

Заявление неправительственных организаций (НПО) цитирует издание «Новости-Грузия. В заявлении говорится, что «ограничение в правах граждан оккупирующей или враждебной страны является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека».



По мнению грузинских НПО, граждане россии должны получать для въезда в Грузию визы из-за действий российских властей, развязавших войну в Украине, а также продолжающих оккупацию Грузии.

«Продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные российской федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый рф подход – интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой защиты собственных граждан — создает достаточное основание для установления визового режима. На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан россии и пересмотреть правовой статус тех, кто уже въехал на территорию страны», — говорится в заявлении.

Что касается правового основания, то НПО напоминают, что ограничение в правах граждан оккупирующей или враждебной страны является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека.



При этом получение в стране политического убежища и статуса беженца регулируется международно-правовыми актами, которые применяются индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом ряда обстоятельств.