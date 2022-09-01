Грузинские правозащитные организации потребовали ввести визовые ограничения для граждан россии ради национальной безопасности страны.
Заявление неправительственных организаций (НПО) цитирует издание «Новости-Грузия. В заявлении говорится, что «ограничение в правах граждан оккупирующей или враждебной страны является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека».
По мнению грузинских НПО, граждане россии должны получать для въезда в Грузию визы из-за действий российских властей, развязавших войну в Украине, а также продолжающих оккупацию Грузии.
По мнению грузинских НПО, граждане россии должны получать для въезда в Грузию визы из-за действий российских властей, развязавших войну в Украине, а также продолжающих оккупацию Грузии.
Что касается правового основания, то НПО напоминают, что ограничение в правах граждан оккупирующей или враждебной страны является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека.
При этом получение в стране политического убежища и статуса беженца регулируется международно-правовыми актами, которые применяются индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом ряда обстоятельств.
При этом получение в стране политического убежища и статуса беженца регулируется международно-правовыми актами, которые применяются индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом ряда обстоятельств.
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