Грузинские банки сокращают выдачу иностранной валюты гражданам рф

07:50 02 июня Киев, Украина

С 1 сентября, грузинские банки смогут выдавать не более 20% иностранной валюты российским гражданам, находящейся на их счетах. В настоящее время этот предел составляет 60%.

Суммы, вложенные россиянами в грузинские банки, увеличиваются по мере релокации после начала "спецоперации". Национальный банк Грузии сообщил, что россияне открыли около 110 000 счетов в грузинских банках и хранят на них 2,42 миллиарда лари (около 970 млн долл.), что превышает суммы, вложенные гражданами других стран.



Благодаря этим деньгам и людям, вложившим их, ВВП Грузии в прошлом году вырос на 13%.



Однако регулятор опасается, что эти средства могут уйти так же быстро, как они пришли, и вводит ограничения на немедленную выдачу. Средства российских граждан в грузинских банках, возможно, имеют временный и нестабильный характер, что может негативно сказаться на ликвидности.



Грузинам понятно, что быстрое поступление средств может превратиться в их быстрый отток в будущем. Для некоторых грузинских банков уход российских денег может быть критическим, заявил профессор Евгений Коган, инвестбанкир НИУ ВШЭ.