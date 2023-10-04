Грузинская компания "Цкали Маргебели" отзывает воду с русскоязычной маркировкой

После возникшего скандала в социальных сетях, грузинская компания-производитель питьевой воды "Цкали Маргебели" принимает решение изъять из торговых сетей бутылки воды "Бахмаро" с русскоязычной маркировкой.
Информация об этом поступила от портала "Новости-Грузия".
В официальном заявлении компании отмечается, что они несут полную ответственность за произошедшее и принимают срочные меры по устранению проблемы. Каждая такая бутылка с русскоязычными надписями будет изъята из торговых сетей. В сообщении также говорится о приношении извинений за возможные неудобства и недоразумения, а также о важности доверия со стороны потребителей.
Компания "Цкали Маргебели" подчеркивает, что она вообще не поставляет свою продукцию на российский рынок и отмечает, что на грузинском рынке оказались 7 776 бутылок, которые по ошибке были предназначены для беларуси.
Информация об этом поступила от портала "Новости-Грузия".
В официальном заявлении компании отмечается, что они несут полную ответственность за произошедшее и принимают срочные меры по устранению проблемы. Каждая такая бутылка с русскоязычными надписями будет изъята из торговых сетей. В сообщении также говорится о приношении извинений за возможные неудобства и недоразумения, а также о важности доверия со стороны потребителей.
Компания "Цкали Маргебели" подчеркивает, что она вообще не поставляет свою продукцию на российский рынок и отмечает, что на грузинском рынке оказались 7 776 бутылок, которые по ошибке были предназначены для беларуси.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии