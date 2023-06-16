Грузинская авиакомпания открывает рашистам путь в Европу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways* готовится предложить российским гражданам транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, начиная с 15 июня.
Планируется, что авиакомпания будет летать в пять европейских городов: Милан, Париж, Вена, Ларнака, Салоники.
Основатель авиакомпании добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между россией и Грузией постепенно восстановится и авиаперевозчик продолжит летать в рф.
Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в россии отменили визовый режим для граждан Грузии.
Эти события вызвали протесты, а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это очередная провокация рф.
Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в россии отменили визовый режим для граждан Грузии.
Эти события вызвали протесты, а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это очередная провокация рф.
*Общество с ограниченной ответственностью Georgian Airways – флагманский перевозчик Грузии, базируется в столичном аэропорту, Тбилиси. Частная авиакомпания выполняет рейсы из Грузии в первую очередь в аэропорты Европы и Среднего Востока.
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