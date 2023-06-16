Грузинская авиакомпания открывает рашистам путь в Европу

17:57 25 мая Киев, Украина

Грузинская авиакомпания Georgian Airways* готовится предложить российским гражданам транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, начиная с 15 июня.

Планируется, что авиакомпания будет летать в пять европейских городов: Милан, Париж, Вена, Ларнака, Салоники.

«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал основатель грузинского перевозчика Тамаз Гаиашвили.





Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в россии отменили визовый режим для граждан Грузии.



Эти события вызвали Основатель авиакомпании добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между россией и Грузией постепенно восстановится и авиаперевозчик продолжит летать в рф.Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в россии отменили визовый режим для граждан Грузии.Эти события вызвали протесты , а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это очередная провокация рф.

*Общество с ограниченной ответственностью Georgian Airways – флагманский перевозчик Грузии, базируется в столичном аэропорту, Тбилиси. Частная авиакомпания выполняет рейсы из Грузии в первую очередь в аэропорты Европы и Среднего Востока.