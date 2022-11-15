Группа депутатов в ЕП призвала признать россию страной-террористом

Группа депутатов Европейской народной партии в Европейском парламенте призвала признать россию страной-террористом. Об этом заявила вице-глава группы по иностранным делам Раса Юкнявичене.
Группа осудила присутствие россии на переговорах лидеров G20, заявив, что "с террористами не нужно вести переговоры".
Группа осудила присутствие россии на переговорах лидеров G20, заявив, что "с террористами не нужно вести переговоры".
В заявлении также отмечают, что группа ЕНП "осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году".
Отметим, что в группу ЕНП в Европарламенте входят 176 членов из всех стран-членов Евросоюза.
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