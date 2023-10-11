ГРУ рф финансирует и контролирует вооруженное формирование "Редут"

19:41 11 октября Киев, Украина

Российская ЧВК "Редут", участвующая в войне против Украины, оказалась не частной военной компанией, а вооруженным формированием, которое контролируется и финансируется Главным разведуправлением (ГРУ) Генштаба рф.

Об этом говорится в расследовании проектов Радио Свобода.

В процессе расследования удалось установить личности 100 членов данной группировки, изучить ее структуру, а также выяснить условия финансирования контрактов и роли руководителей, связанных с ГРУ россии.

Журналисты нашли данные о связи между «ЧВК» и ГРУ, что отражено во внутренних документах, где члены «ЧВК» указывают на свою принадлежность к соответствующей структуре.



Журналисты провели интервью с десятком рекрутеров, которые попали в украинский плен и впоследствии были осуждены за пытки жителей

Харьковщины. Они узнали, что ГРУ занимается финансированием и управлением организацией еще на этапе отбора.

Бойцы, находящиеся в плену в Украине, подтвердили информацию о привлечении разведки к «Редуту».



В расследовании журналисты называют имена полковника Алексея Кондратьева, который является куратором так называемого «добровольческого корпуса» «Редута», и замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который является главным инициатором создания этой так называемой «ЧВК».