Громкие "хлопки" прогремели в районе аэропорта российского Курска

В районе аэропорта российского города Курск сегодня вечером раздалось несколько взрывов. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает Оперативный ВСУ.
О взрывах вблизи курского аэродрома также пишут в местных российских пабликах, указывая, что в сторону аэропорта едут пожарные. Там добавляют, что "в небе в районе аэродрома - очень громко".
Пока нет никаких официальных данных о вероятных взрывах со стороны властей рф.
Напомним, на днях ТГ-каналы сообщали о "прилете" в Армянске.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии