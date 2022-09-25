Громкие "хлопки" прогремели в районе аэропорта российского Курска

11:00 25 сентября Киев, Украина

В районе аэропорта российского города Курск сегодня вечером раздалось несколько взрывов. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает Оперативный ВСУ.

"Информируют о серии взрывов в Курском аэропорту, На россии! Неужели этиловые мобилизованные воины закурили где-то на заправке?" - написали в Telegram-канале.

О взрывах вблизи курского аэродрома также пишут в местных российских пабликах, указывая, что в сторону аэропорта едут пожарные. Там добавляют, что "в небе в районе аэродрома - очень громко".

Пока нет никаких официальных данных о вероятных взрывах со стороны властей рф.

Напомним, на днях ТГ-каналы сообщали о "прилете" в Армянске.