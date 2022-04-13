Греция заявила об отказе от российского газа

06:36 13 апреля Киев, Украина

Греция ускорит проекты разведки газа совместно с частными инвесторами.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Страна сокращает свою зависимость от российских энергоносителей и стремится стать энергетическим центром в Европе.



– Ускорение эксплуатации национальных энергетических ресурсов страны позволит нам, если нам повезет и мы будем пригодны для эксплуатации месторождения природного газа, повысить нашу энергетическую независимость, нашу энергетическую безопасность, – сказал премьер-министр.