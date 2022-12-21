Греция запретила полеты через свою территорию белорусским самолетам

Афины запретили рейсы в республику беларусь. Об этом сообщает местное издание Pentapostagma в среду, 21 декабря.
Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия беларуси в войне россии против Украины.
В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.
Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия беларуси в войне россии против Украины.
В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.
Греческие авиаперевозчики больше не смогут выполнять полеты в минск, а также залетать в воздушное пространство рб.
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