Греция запретила полеты через свою территорию белорусским самолетам

18:52 21 декабря Киев, Украина





Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия беларуси в войне россии против Украины.



В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений. Афины запретили рейсы в республику беларусь . Об этом сообщает местное издание Pentapostagma в среду, 21 декабря.Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия беларуси в войне россии против Украины.В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - сказано в директиве.

Греческие авиаперевозчики больше не смогут выполнять полеты в минск, а также залетать в воздушное пространство рб.