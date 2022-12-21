Греция запретила полеты через свою территорию белорусским самолетам

18:52 21 декабря Киев, Украина

Афины запретили рейсы в республику беларусь. Об этом сообщает местное издание Pentapostagma в среду, 21 декабря.

Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия беларуси в войне россии против Украины.

В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.
 
"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - сказано в директиве.
 
Греческие авиаперевозчики больше не смогут выполнять полеты в минск, а также залетать в воздушное пространство рб.