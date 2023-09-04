Греция в огне: 10 дней борьбы с пожарами, 105 случаев за день

10:26 28 августа Киев, Украина

Греческие огнеборцы активно борются с множеством пожаров, в то время как наиболее сложный из них уже продолжается десять дней.



Эту информацию предоставило издание Kathimerini.



По данным Пожарного департамента, только в воскресенье в стране было зафиксировано 105 случаев возгораний различной величины, включая как крупные лесные пожары, так и небольшие очаги. Из них 46 начались всего за последние 24 часа. Подавляющее большинство случаев было успешно ликвидировано ещё на начальной стадии распространения.



Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионе Еврос, неподалёку от границы с Турцией. В воскресенье после обеда был отдан приказ об эвакуации для двух населённых пунктов. В одном из них пламя приблизилось к жилым домам, но было оперативно остановлено.



Пожарные продолжают борьбу с огнём в лесу Дадия, главной целью является предотвратить распространение огня через дорогу и дальнейшее распространение пламени.



Планируется отправить дополнительные пожарные бригады и специализированную авиацию в этот регион.