Правительство Греции приняло решение о расторжении действующего контракта с российской федерацией, касающегося обслуживания зенитно-ракетных систем - комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые в данный момент находятся на вооружении армии страны.
Информация о таком шаге поступила от Pronews.gr, со ссылкой на документ, названный "сверхсекретным", который якобы был передан через парламент.
Согласно данным, документ содержит план по прекращению закупок запчастей и комплектующих для зенитных ракетных комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ со стороны Афин.
Следствием такого решения станет возможное списание этих комплексов со вооружения, так как наличие ограниченного количества запасных частей приведет к неспособности поддерживать их в рабочем состоянии в ближайшие месяцы. Этот шаг объясняется как недостатком достаточных ресурсов, так и нежеланием правительства продолжать действующий контракт.
В настоящее время греческая армия и ВВС используют 21 самоходный зенитно-ракетный комплекс Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы в пределах 10-12 км.
Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".
Информация о таком шаге поступила от Pronews.gr, со ссылкой на документ, названный "сверхсекретным", который якобы был передан через парламент.
Согласно данным, документ содержит план по прекращению закупок запчастей и комплектующих для зенитных ракетных комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ со стороны Афин.
Следствием такого решения станет возможное списание этих комплексов со вооружения, так как наличие ограниченного количества запасных частей приведет к неспособности поддерживать их в рабочем состоянии в ближайшие месяцы. Этот шаг объясняется как недостатком достаточных ресурсов, так и нежеланием правительства продолжать действующий контракт.
В настоящее время греческая армия и ВВС используют 21 самоходный зенитно-ракетный комплекс Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы в пределах 10-12 км.
Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".
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