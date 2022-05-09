Греция помогла россии обойти эмбарго

11:12 09 мая Киев, Украина

Судна с русской нефтью продолжают свободно пребывать в европейские порты.

 
Греция помогает Российской Федерации обходить ограничения по экспорту нефти.

Об этом пишет Die Welt.

По данным издания, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них 76 – под флагом Греции.

Так, в конце апреля танкер Nissos rhenia скачал российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Кроме того, выросло количество отправок в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным ОПЕК, Россия ежедневно экспортирует 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.