Греция, Литва и Польша передали Украине 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca

12:05 19 августа Киев, Украина

Как сообщили сегодня,19 августа, в Министерстве здравоохранения Украины, в страну прибыла крупная партия вакцины от коронавируса. Более 796 тысяч доз вакцины Украине передали Греция, Польша и Литва.

Так, 16 августа было получено 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Греции, 18 августа – 650,4 тысяч доз этой же вакцины от Польши и 46 тысяч доз от Литвы.

Часть вакцины из этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.

На данный момент в Украине около 15% взрослых граждан получили первую дозу COVID-вакцины.