Греции угрожает МИД рф из-за планов предоставить ПВО Украине

На сайте МИД россии разместили угрозы в отношении Греции из-за планов предоставить Украине комплекс противовоздушной обороны.
Комментарий с угрозами в понедельник размещен на сайте МИД рф, он обнародован от имени пресс-секретаря министерства марии захаровой.
Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств ПВО являются провокационными и "откровенно враждебными" по отношению к россии. Ее заявление придерживается традиционной пропагандистской линии МИД рф, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес Киева.
Комментарий с угрозами в понедельник размещен на сайте МИД рф, он обнародован от имени пресс-секретаря министерства марии захаровой.
Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств ПВО являются провокационными и "откровенно враждебными" по отношению к россии. Ее заявление придерживается традиционной пропагандистской линии МИД рф, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес Киева.
По словам спикера, потенциальная передача Украине систем С300 станет "грубым нарушением" российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве и "неизбежно будет иметь последствия".
На прошлой неделе министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.
Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.
Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив взамен американскую Patriot.
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