16:20 19 декабря Киев, Украина





Комментарий с угрозами в понедельник размещен на сайте МИД



Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств На сайте МИД россии разместили угрозы в отношении Греции из-за планов предоставить Украине комплекс противовоздушной обороны.Комментарий с угрозами в понедельник размещен на сайте МИД рф , он обнародован от имени пресс-секретаря министерства марии захаровой.Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств ПВО являются провокационными и "откровенно враждебными" по отношению к россии. Ее заявление придерживается традиционной пропагандистской линии МИД рф, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес Киева.





"Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружение в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных этнических греков, проживающих там", - отметила захарова.



По словам спикера, потенциальная передача Украине систем С300 станет "грубым нарушением" российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве и "неизбежно будет иметь последствия".

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - заявила захарова.



На прошлой неделе министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.



Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.



Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив взамен американскую Patriot.