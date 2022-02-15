Греческий парламент рассматривает возможность заключения крупных сделок с Францией по поставкам оружия

15:36 15 Февраль Киев, Украина

Греции добивается одобрения парламентом соглашения на сумму 3 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) по трем новым фрегатам французского производства, которые, по словам представителей министерства обороны, жизненно важны для снятия сохраняющейся напряженности в отношениях с соседней Турцией.



Законодатели также обсуждают, следует ли добавить шесть новых истребителей Rafale к существующему заказу на 18 самолетов? 6 из них недавно построены и 12 ранее находились на вооружении французских ВВС.



Напомним, члены НАТО Греция и Турция по-прежнему расходятся во мнениях по поводу морских границ и прав на добычу полезных ископаемых в Эгейском море и восточном Средиземноморье. Исследование нефти и газа в Турции в 2020 году привело к напряженному военно-морскому противостоянию между двумя странами.



Министр обороны Никос Панайотопулос заявил, что греческие вооруженные силы нуждаются в модернизации после неоднократных сокращений финансирования во время острого финансового кризиса в стране в 2010-2018 годах.



«Не существует программы вооружений, которая была бы «слегка необходимой» или «отчасти необходимой», — заявил Панайотопулос.



«Все программы вооружений, которые мы представили на утверждение, так или иначе абсолютно необходимы вооруженным силам? ''



Правоцентристское правительство Греции имеет 157 депутатов в 300-местном парламенте, и ожидается, что предлагаемые покупки будут одобрены без разногласий внутри правящей партии. Левая основная оппозиционная партия выступает против дополнительной закупки французских истребителей.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрон завершили сделку по фрегатам в прошлом году вместе с расширенным соглашением о сотрудничестве в области обороны между их странами.

Мицотакис опроверг утверждения политических оппонентов о том, что эти покупки могут подорвать греческую экономику, которая уже страдает от высокого дефицита из-за расходов на пандемию и огромного государственного долга, который более чем вдвое превышает годовой объем производства страны. «Программа отвечает потребностям вооруженных сил, она помогает поддерживать наши прочные союзы, она реализуется быстрыми темпами и мобилизует силы в нашей национальной экономике, но она не нарушит необходимый финансовый баланс», — сказал он законодателям.