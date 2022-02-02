Греческий циклон унес жизни трех человек

17:30 21 Сентябрь Киев, Украина

Британская телекомпания BBC сообщает о страшном циклоне "Ианос", который обрушился на Грецию. Сотни людей оказались затопленными в домах. Согласно официальным данным три человека погибли в результате природного катаклизма.

Также циклон привел к сбоям в электроснабжении на островах в Ионическом море. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония и Итака. Циклон сопровождался штормовыми ветрами и сильными ливнями, в результате чего были также повалены многие деревья, а яхты затонули. Так возле островов Закинтос и Лефкада затонули пять судов. Многие дома также оказались затоплены.

Экстренные службы получили около 2 450 вызовов о помощи. Помимо двух погибших, один человек пропал без вести.

Железнодорожный оператор Trainose приостановил поезда, которые связывают северную и южную часть страны. В населенном пункте Мегала Каливия недалеко от Кардицы фермеры пытаются спасти животных. Вода поднялась на уровень 1,5 м. Овцеводы пробираются водой и забирают животных на менее пострадавшую от наводнения территорию.

Отмечается, что "Ианос" оказался намного сильнее, чем ему подобные средиземноморские циклоны.