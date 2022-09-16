Греческая компания нарушила санкции ЕС

11:21 16 сентября Киев, Украина

Согласно данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, греческая компания Eastern Mediterranean Maritime доставляла уголь из рф несмотря на введенное эмбарго.

Об этом сообщает Bloomberg



29 августа она загрузила на судно Stavros 53 000 тонн угля из российского терминала в Тамани, а 5 сентября корабль доставил его в порт турецкого города Искендерун.



Представитель Eastern Mediterranean Maritime отрицает, что компания нарушила санкции, поскольку конечная точка груза находилась не на территории ЕС. Вместе с тем Еврокомиссия ранее заявляла, что эмбарго распространяется на любые поставки угля из россии, независимо от их пункта назначения. Европейские страны не могут не только покупать, но и передавать топливо третьим лицам.



Агентство отмечает, что пока неясно, был ли уголь добыт в россии и кому в конечном итоге принадлежит судно. Также неизвестно, кому предназначался груз и для чего его планировалось использовать.



ЕС утвердил эмбарго на российский уголь в апреле в рамках пятого пакета санкций и запретил судам из рф заходить в свои порты. По оценкам Европы, ограничения должны коснуться четверти российского экспорта угля, годовой доход от продажи которого составляет около 8 млрд евро. Эмбарго вступило в силу 10 августа.



После этого рф перенаправила экспорт в Азию, в частности в Индию. Однако затем выяснилось, что запрет на страхование судов с российским углем касается поставок не только в Европу, но и по всему миру.