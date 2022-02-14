Гражданин Казахстана осужден за участие в войне на Донбассе

15:26 25 Сентябрь Киев, Украина

Как стало известно из сегодняшнего сообщения Интерфакса, в республике Казахстан состоялся суд над гражданином, который участвовал в боевых группировках сепаратистов на Донбассе. Алмалинским районным судом города Алма-Аты он приговорен к трем годам лишения свободы.

Суд установил, что с сентября 2014 года по 2016 год обвиняемый умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях против ВСУ на стороне так называемых "ЛНР" и "ДНР".

При этом суд отметил участие обвиняемого в войне на Донбассе при отсутствии признаков наемничества с его стороны.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, отмечается в сообщении суда. Он осужден по статье 172 УК об участии в иностранных вооруженных конфликтах.

Напомни, что ранее офис генерального прокурора открыл уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Как сообщалось ранее, что воевавших за сепаратистов на Донбассе итальянцев посадили в тюрьму.