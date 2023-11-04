09:42 04 ноября Киев, Украина

Не только падение курса рубля, но и ухудшающиеся условия жизни в рф вынуждают россиян искать возможность спасти свои жизни и сбережения (у кого они есть) от обесценивания. Как выход - граждане россии начали скупать золото и вывозить его из страны.

Об активном вывозе из страны слитков золота сообщает российское РБК со ссылкой на представителей Федеральной таможенной службы.

Там отметили, что золото является стратегически важным ресурсом, поэтому государство активно следит за перемещением этого драгоценного металла, особенно в руках частных лиц.

"Наиболее ярким примером является выявление факта вывоза физическим лицом слитков общим весом более 200 кг. При этом гражданин, вывозящий золото, не смог подтвердить происхождение слитков, денежных средств, на которые он приобрел эти слитки, а также цель их вывоза", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в начале ноября в Минфине рф предложили ограничить экспорт золота физическими лицами. Инициатива прозвучала в контексте обсуждения в Госдуме рф законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Законопроект уже прошел первое чтение.

Власти предлагают использовать целый комплекс мер, включая запрет на экспорт лома и отходов, которые могут скрывать вывоз концентрата золота.

Напомним, в сентябре сообщалось, что россияне начали скупать золото из-за падения курса рубля.

Ранее россиянин пытался вывезти за границу слитки самородного золота. Десять кусков драгоценного металла общей массой более пяти кг обнаружили в чемодане в аэропорту Благовещенск.