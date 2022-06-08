12:22 08 июня Киев, Украина

За время правления путина, восприятие угрозы от стран, входящих в блок НАТО , выросло среди граждан рф и набрало максимальное значение за все время измерений, свидетельствуют данные «Левада-центра», который был признан в рф "иноагентом".



60% (максимальное за все время измерений) опрошенных полагают, что у рф есть основания опасаться этих стран, чуть более трети (35%) считают, что таких оснований нет.

При этом в ноябре прошлого года, когда россия собирала войска на границе с Украиной, мнения делились примерно поровну: 48% считали, что москве следует опасаться стран-членов НАТО, 44% — не были так уверены.

Что касается отношения к НАТО в целом, лишь 7% респондентов относятся к блоку положительно, 82% — отрицательно.

Даже после начала вторжения россии в Украину больше половины (52%) респондентов считают ее присоединение к НАТО серьезной угрозой россии, еще 19% — «некоторой угрозой». С меньшей обеспокоенностью россияне относятся к перспективе присоединения к НАТО Финляндии,

Грузии и Швеции: около трети (30-34%) видят в этом «серьезную угрозу» и до четверти (23-25%) — «некоторую угрозу».

Опрос проводился 26 — 31 мая 2022.