Граждане Молдовы застряли на украинско-венгерской границе

14:46 21 Сентябрь Киев, Украина

Украинско-венгерская граница задержала около 600 граждан Молдовы. 10 автобусов находятся на границе уже несколько дней. Ситуацию начало освещать молдавское издательство News Maker.

"На границе Украины и Венгрии на несколько дней застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу. Люди жаловались, что им приходится спать в автобусах и обходиться без еды и воды", - пишет издание.

Как указано, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявил 21 сентября, что венгерские власти не пустила автобусы из-за отсутствия у перевозчика необходимых документов.

"В течение субботы и воскресенья мы поддерживали связь с венгерскими властями, и они сообщили, что всем автобусам, которые вернулись назад, выдали официальные документы, в которых указана причина, почему их не пустили в Венгрию. Этой причиной стало отсутствие документов в пассажироперевозчика", - отметили в МИД страны.

Как сегодня рассказал администратор одного из перевозчиков Transeric Tur Владимир Бурага, сейчас пять автобусов пустили в Венгрию, а желающим вернуться в Молдову предоставили автобус и полностью возместили стоимость поездки. По словам Бураго, остались только пассажиры, которые хотят попасть в Венгрию.

Как отметили в молдавском Нацагентстве автотранспорта, по имеющейся у них информации, на границе застряли автобусы чешского пассажироперевозчика, "потому эта проблема не в компетенции агентства".