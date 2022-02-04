Граждане Молдовы застряли на украинско-венгерской границе

Украинско-венгерская граница задержала около 600 граждан Молдовы. 10 автобусов находятся на границе уже несколько дней. Ситуацию начало освещать молдавское издательство News Maker.
Как указано, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявил 21 сентября, что венгерские власти не пустила автобусы из-за отсутствия у перевозчика необходимых документов.
Как сегодня рассказал администратор одного из перевозчиков Transeric Tur Владимир Бурага, сейчас пять автобусов пустили в Венгрию, а желающим вернуться в Молдову предоставили автобус и полностью возместили стоимость поездки. По словам Бураго, остались только пассажиры, которые хотят попасть в Венгрию.
Как отметили в молдавском Нацагентстве автотранспорта, по имеющейся у них информации, на границе застряли автобусы чешского пассажироперевозчика, "потому эта проблема не в компетенции агентства".
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