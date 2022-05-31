Гражданам рф, выступающим против режима путина, упростили получение немецкой визы

В Германии заявили о готовности предоставить российским оппозиционерам, выступающим против режима путина, национальную немецкую визу, вид на жительство и разрешение на работу по упрощенной процедуре.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Межведомственное согласование этого вопроса шло в немецком правительстве около трех месяцев. Как пояснил корреспонденту DW пресс-секретарь немецкого МВД Саша Лавренц, национальные визы будут предоставлять адвокатам, защищающим оппозиционеров, представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников, сотрудников правозащитных организаций и организаций, объявленных в россии нежелательными, и физлицам-«иноагентам».
Также Германия готова принять тех, кто выступает против войны россии в Украине, ученых, деятелей культуры и журналистов. К последним относятся и бывшие сотрудники российских государственных СМИ, уволенные за освещение событий не по линии российских властей.
Приехать в Германию можно будет с семьей — супругом и несовершеннолетними детьми. Выезд возможен из любой другой страны, а оформление визы будет производиться через их немецкие диппредставительства. Допускается также переоформление на национальную визу для тех, кто уже находится в Германии или приезжает туда по шенгенской визе.
На сайте МИД ФРГ сказано, что национальная виза — это въездная виза для долгосрочного пребывания в стране. Согласно 22-й статье закона, регулирующего пребывание иностранцев в Германии, национальная виза дает право оставаться в Германии до тех пор, пока сохраняются причины, побудившие немецкие власти его принять. Конкретный срок в законе не указан.
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