Госслужащих в россии пересадят за руль отечественных авто: Lada, УАЗ, Москвич

07:11 21 октября Киев, Украина

Поскольку россия находится в конфронтации с западом, крайне непатриотично выглядит массовое использование автомобилей западных производителей, особенно публичными особами. В ответ на европейские санкции и с целью рекламы российского автопрома в начале сентября президент россии Владимир путин поручил правительству до февраля 2024 разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей.

Министерство промышленности и торговли рф подготовило список автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в который вошли российские и китайские бренды.

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в россии в рамках специнвестконтрактов.

Так, Минпромторг россии рекомендовал закупку следующих моделей легковушек:

Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);

УАЗ (модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР);

Aurus (модели: Senat, Komendant);

Москвич (модели: 3, 3е, 6);

Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);

Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Отмечается, что покупать другие авто можно будет только по специальному разрешению.

Как сообщалось ранее, в мае прошлого года российские активы Renault перешли в госсобственность рф, а в июне завод был переименован в АО Московский автомобильный завод "Москвич".

В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault запустили серийное производство кроссовера "Москвич 3".