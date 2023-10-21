Госслужащих в россии пересадят за руль отечественных авто: Lada, УАЗ, Москвич

Поскольку россия находится в конфронтации с западом, крайне непатриотично выглядит массовое использование автомобилей западных производителей, особенно публичными особами. В ответ на европейские санкции и с целью рекламы российского автопрома в начале сентября президент россии Владимир путин поручил правительству до февраля 2024 разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей.
Министерство промышленности и торговли рф подготовило список автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в который вошли российские и китайские бренды.
В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в россии в рамках специнвестконтрактов.
Так, Минпромторг россии рекомендовал закупку следующих моделей легковушек:
- Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
- УАЗ (модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР);
- Aurus (модели: Senat, Komendant);
- Москвич (модели: 3, 3е, 6);
- Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
- Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
Отмечается, что покупать другие авто можно будет только по специальному разрешению.
Как сообщалось ранее, в мае прошлого года российские активы Renault перешли в госсобственность рф, а в июне завод был переименован в АО Московский автомобильный завод "Москвич".
В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault запустили серийное производство кроссовера "Москвич 3".
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