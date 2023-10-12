Госсекретарь США в Израиле: поддержка после атаки ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в четверг, для выражения поддержки после террористической атаки ХАМАС.
Информацию об этом предоставило издание The Times of Israel.
Энтони Блинкен был встречен несколькими официальными лицами, включая министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. Он пока не давал заявлений для присутствующих журналистов.
В Израиле госсекретарь США планирует встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками. Представитель Государственного департамента США, Мэтью Миллер, отметил, что Блинкен прибыл в страну для "непосредственного общения с партнерами Израиля относительно ситуации на местах и для обсуждения поддержки США в ответ на жестокие террористические атаки, организованные ХАМАС".
Перед посадкой на самолет в военной базе Эндрюс, Блинкен выразил, что его миссия в Израиле несет "очень ясное и четкое послание от имени президента США и американского народа". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и готовы обеспечивать ему поддержку в будущем. Госсекретарь подчеркнул, что США нацелены на предоставление Израилю необходимых средств для самозащиты, а также приравняли жестокость ХАМАС к жестокости террористической организации "Исламское государство".
Энтони Блинкен также подчеркнул, что США будут продолжать работать над предотвращением присоединения новых игроков к борьбе против Израиля.
Информацию об этом предоставило издание The Times of Israel.
Энтони Блинкен был встречен несколькими официальными лицами, включая министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. Он пока не давал заявлений для присутствующих журналистов.
В Израиле госсекретарь США планирует встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками. Представитель Государственного департамента США, Мэтью Миллер, отметил, что Блинкен прибыл в страну для "непосредственного общения с партнерами Израиля относительно ситуации на местах и для обсуждения поддержки США в ответ на жестокие террористические атаки, организованные ХАМАС".
Перед посадкой на самолет в военной базе Эндрюс, Блинкен выразил, что его миссия в Израиле несет "очень ясное и четкое послание от имени президента США и американского народа". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и готовы обеспечивать ему поддержку в будущем. Госсекретарь подчеркнул, что США нацелены на предоставление Израилю необходимых средств для самозащиты, а также приравняли жестокость ХАМАС к жестокости террористической организации "Исламское государство".
Энтони Блинкен также подчеркнул, что США будут продолжать работать над предотвращением присоединения новых игроков к борьбе против Израиля.
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