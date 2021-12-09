Госсекретарь США обсудил ситуацию на Донбассе с главами МИД Франции и ФРГ

09:44 10 Апрель Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, госсекретарь Энтони Блинкен провел персональные обсуждения отдельно с руководителем МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом по вопросу обострения ситуации на российско-украинской границе.

Отмечается, что политики "обсудили необходимость прекращения Россией опасной и безответственной риторики, наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ", а также "важность оказания Украине поддержки против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на Донбассе".

При этом Маас в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что Германия с партнерами в НАТО и ЕС пристально следит за обстановкой на востоке Украины.

Ле Дриан же после переговоров со своими коллегами из США, Германии и Украины потребовал у России объяснений в связи с передвижением ее войск у границы с Украиной, информирует пресс-служба французского МИД.

"Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений", - заявил он и призвал Москву "прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации".

В ходе переговоров все три министра подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид назвала "хрупкой" ситуацию на востоке Украины и призвала стороны конфликта воздерживаться от боевых действий.