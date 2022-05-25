Госсекретарь США Майкл Помпео закрывает два генконсульства в РФ

Неоднозначная информация поступает в связи с планами США о закрытии двух своих генеральных консульств в Российской Федерации. Информационные агентства, ссылаясь на информацию из Государственного департамента США, сообщают о том, что госсекретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.
В то же время, по словам дипломата, никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.
По данным СМИ, закрытие консульств якобы связано с решением Москвы в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ.
Таким образом, единственным диппредставительством Соединенных Штатов на территории России, которое продолжит работу, останется посольство в Москве.
Напомним, в марте 2017 года США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Уже к сентябрю в США и РФ оставалось по три консульства.
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