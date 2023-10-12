Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль. Он собирается встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими чиновниками, чтобы выразить поддержку Израилю в борьбе с ХАМАС.
Об этом сообщают The Times of Israel и Reuters .
Перед своим вылетом госсекретарь сделал заявление :
Перед своим вылетом госсекретарь сделал заявление :
Он также отметил, что США будут продолжать работу, чтобы ни одна другая сторона не присоединилась к борьбе против Израиля. Блинкен добавил, что он также будет работать с израильскими коллегами, чтобы найти заложников, включая американских граждан, и освободить их.
К тому же, более 100 человек ХАМАС держит в плену, среди них могут быть американцы.
В аэропорту имени Бен-Гуриона его встретили несколько чиновников, среди которых министр иностранных дел Эли Коэн.
Отвечая на вопрос о том, призывала ли администрация Байдена Израиль проявлять сдержанность в ответ на атаки ХАМАС, Блинкен сказал: «Мы знаем, что Израиль предпримет все возможные меры предосторожности, как и мы. Это то, что отличает нас от ХАМАС и террористических групп, которые занимаются самой отвратительной деятельностью».
В пятницу Блинкен отправится в столицу Иордании Аммана, где встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который будет путешествовать с делегацией, в состав которой входят председатель разведки Палестины Маджед Фарадж и Генеральный секретарь Искон Аль-Шейх.
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