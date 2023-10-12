Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль

15:55 12 октября Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль. Он собирается встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими чиновниками, чтобы выразить поддержку Израилю в борьбе с ХАМАС.

Об этом сообщают The Times of Israel и Reuters .



Перед своим вылетом госсекретарь сделал заявление :

"Я еду с очень простым и четким сообщением от имени президента США и американского народа, а именно, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы прикрываем Израиль. Мы будем поддерживать его сегодня, завтра и каждый день. Мы решительно выступаем против терроризма. Мы видели почти неописуемые действия , которые почти невозможно описать, которые совершил ХАМАС против израильских мужчин, женщин и детей. Со времен ИГИЛ мы не видели такого рода развращенности, и мы будем продолжать решительно противостоять этому", — слова Блинкена цитируют на сайте Госдепартамента США.

Он также отметил, что США будут продолжать работу, чтобы ни одна другая сторона не присоединилась к борьбе против Израиля. Блинкен добавил, что он также будет работать с израильскими коллегами, чтобы найти заложников, включая американских граждан, и освободить их.

"Мы потеряли 22 американца; это число все еще может возрасти", - сообщил госсекретарь.

К тому же, более 100 человек ХАМАС держит в плену, среди них могут быть американцы.



В аэропорту имени Бен-Гуриона его встретили несколько чиновников, среди которых министр иностранных дел Эли Коэн.



Отвечая на вопрос о том, призывала ли администрация Байдена Израиль проявлять сдержанность в ответ на атаки ХАМАС, Блинкен сказал: «Мы знаем, что Израиль предпримет все возможные меры предосторожности, как и мы. Это то, что отличает нас от ХАМАС и террористических групп, которые занимаются самой отвратительной деятельностью».



В пятницу Блинкен отправится в столицу Иордании Аммана, где встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который будет путешествовать с делегацией, в состав которой входят председатель разведки Палестины Маджед Фарадж и Генеральный секретарь Искон Аль-Шейх.