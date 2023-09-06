Госпереворот в Нигере: солдаты заявили об отстранении президента от власти

10:21 27 июля Киев, Украина

Группа солдат, выступивших на национальном телевидении западноафриканской страны вечером 26 июля, заявили, что отстранили президента Нигера Мохамеда Базума от власти.

Об этом сообщает Reuters.



Зачитывая заявление, полковник Амаду Абдраман сказал, что силы обороны и безопасности решили положить конец режиму, приведшему к ухудшению ситуации с безопасностью и плохому управлению.



По его словам, границы страны закрыты, по всей стране объявлен комендантский час, а также приостановлена работа всех учреждений республики. Солдаты предостерегли от любой иностранной интервенции.



На улицах страны замечены 400 протестующих, некоторые из которых держали фотографии президента и плакаты с надписью "Нет дестабилизации институтов республики".

Эстонский общественный вещатель ERR сообщил , что Эстония готовится отправить своих военнослужащих в африканское государство Нигер для урегулирования ситуации.

Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, считается ключевым союзником Запада в борьбе с исламистскими боевиками в Западной Африке.