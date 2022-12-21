Госдума рф ввела ответственность за надругательство над георгиевской лентой

Государственная дума россии в третьем чтении приняла законопроект, вводящий ответственность за надругательством над георгиевской лентой в виде штрафа или заключения.
Как сообщает Радио Свобода. Документ закрепляет статус ленты как "символа воинской славы россии" и "победы советского народа в Великой Отечественной войне" 1941-1945 годов.
Согласно принятому закону, за публичное надругательство над георгиевской лентой будет угрожать уголовная или административная ответственность. В частности, документ предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей или до 5 лет лишения свободы.
При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, должна быть прекращена. В то же время власти смогут использовать ленты "при проведении широкого круга мероприятий".
Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в госдуму рф в апреле, отмечает издание. Первое чтение документа прошел в сентябре. Авторами инициативы выступили секретарь генерального совета "единой россии" Андрей Турчак и заместитель председателя комитета госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Как сообщает Радио Свобода. Документ закрепляет статус ленты как "символа воинской славы россии" и "победы советского народа в Великой Отечественной войне" 1941-1945 годов.
Согласно принятому закону, за публичное надругательство над георгиевской лентой будет угрожать уголовная или административная ответственность. В частности, документ предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей или до 5 лет лишения свободы.
При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, должна быть прекращена. В то же время власти смогут использовать ленты "при проведении широкого круга мероприятий".
Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в госдуму рф в апреле, отмечает издание. Первое чтение документа прошел в сентябре. Авторами инициативы выступили секретарь генерального совета "единой россии" Андрей Турчак и заместитель председателя комитета госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
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