Госдума РФ внесла законопроект о неприкосновенности Владимира Путина

16:47 05 ноября Киев, Украина

В Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект согласно котрому действующий президент России Владимир Путин и все члены его семьи получают пожизненную неприкосновенность . Лишить неприкосновенности президента могут лишь в случая доказательства его вины в совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.



Авторы законопроекта - глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



По словам одного из авторов законопроекта Клишаса, документ предусматривает неприкосновенность и для членов семьи Путина.



Согласно документу, экс-президента РФ не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.



Лишить неприкосновенности бывшего президента РФ можно будет только в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.



По действующему в России законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него открыли уголовное производство по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.