Госдума рф приняла закон, по которому можно прикрыть любое иностранное СМИ, работающее на территории страны

17:20 24 мая Киев, Украина

В россии придуман закон как "зеркальный ответ" на принудительное закрытие российских СМИ за границей. Однако все знают, что в россии зеркало "кривое" и закрывать будут любые медиа , которые не пишут по тезисам из методичек.

Для закрытия любого медиа не понадобится судья, достаточно решения генпрокуратуры

В рамках инициативы предлагается ввести новую статью 56.2 в закон 2124-1 о СМИ, по которой регистрацию издания могут признать недействительной и инициировать запрет на доступ к интернет-ресурсам без судебных решений, а лишь на основании требования генпрокурора и его заместителей.

Кроме того, генпрокурор и его заместители получают право лишать иностранных журналистов или зарубежных корреспондентов аккредитации "в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве".

Также предлагается признавать регистрацию любого СМИ недействительной в случаях:



🔹 Распространения "фейков" под видом достоверных сообщений;



🔹 Оскорбления общественной нравственности;

🔹 Призывы к введению иностранными государствами политических и экономических санкций против рф;



🔹 Публикации сведений, направленных на "дискредитацию использования вс рф";



🔹 Размещения на своих ресурсах призывов к "несанкционированным публичным мероприятиям" , "оправдание экстремизма" и "явное неуважение к власти и государству".



Кажется, этот закон будет контрольным в голову журналистики в россии.