Госдума рассмотрит поправки в УК о наказании за исполнение санкций в России

06:59 04 апреля Киев, Украина

В Госдуму 4 апреля внесут поправки об уголовном наказании за соблюдение санкций на территории России. «Ужесточить ответственность» ранее предлагали единороссы.



«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации», — сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



Сенатор рассчитывает на оперативное рассмотрение поправок.



Привлекать к «жесткой», в том числе уголовной, ответственности за исполнение западных ограничений предлагала «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сравнил соблюдение санкций с «предательством» и привел в качестве примера отказ российских компаний от работы с банками из «черного списка».





