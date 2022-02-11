Госдепартамент США назвал суда и компании, попавшие под санкции по СП-2

06:39 20 Май Киев, Украина

Четыре российские судна и четыре российские компании, активно учавствующие в строительстве экономико-политического проекта Владимира Путина Северный поток -2, попали под новые санкции Госдепартамента Штатов.

Об этом говорится в отчете Госдепартамента, который в ночь на четверг, 20 мая, обнародовала в Twitter журналист телеканала CBS Ина Руффини.



Так, согласно документу, в "черный" список Госдепа попали такие суда, как Академик Черский, Владислав Стрижов, Балтийский исследователь и Юрий Топчев.

Кроме того, санкции будут введены против юрлиц Коксохимтранс, Мортранссервис, Федеральное государственное бюджетное учреждение Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.



При этом авторы отчета подчеркнули, что введение рестрикций против указанных судов и компаний "требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран-членов ЕС".

"Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта Северный поток-2, хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц", - говорится в докладе.

Наконец, в Госдепе отметили, что постоянно и интенсивно ведутся консультации с союзниками по этому вопросу.