Госдеп США: Россия помогла восстановиться режиму Асада в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер сделал официальное заявление, в котором прямо указал на то, что США сорок лет блокировали возвращение России и распространение ее влияния на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что все усилия, направленные на достижение этой цели оказались провальными.
Это признание прозвучало в четверг на интернет-семинаре в Германском фонде Маршалла в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
По его свидетельству, американские власти рассчитывали на то, что Россия увязнет в Сирии. Однако этого не случилось, отметил Шенкер. "Мы думали, надеялись в то время, что [в Сирии] будет трясина . Но Россия фактически спасла режим [президента Сирии Башара] Асада", - сказал дипломат.
При этом он высказал версию, согласно которой Москва причастна к неизбирательному применению силы в Сирии. "Попутно они (Вооруженные силы России - прим. ред) помогли убить почти полмиллиона человек. Однако Асад все еще остается у власти", - утверждал Шенкер.
Его публичные высказывания ранее уже вызывали протест российской стороны. В июне посольство РФ в США указало, что заявления Шенкера отравляют отношения Москвы и Вашингтона. "Вызывает сожаление, что высокопоставленные представители администрации [США] занимаются распространением фейков ", - подчеркнули тогда в дипмиссии.
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