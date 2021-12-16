Госдеп США: Россия помогла восстановиться режиму Асада в Сирии

23:22 16 Июль Киев, Украина

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер сделал официальное заявление, в котором прямо указал на то, что США сорок лет блокировали возвращение России и распространение ее влияния на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что все усилия, направленные на достижение этой цели оказались провальными.

Это признание прозвучало в четверг на интернет-семинаре в Германском фонде Маршалла в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Я не большой поклонник выдвижения обвинений в адрес предыдущих администраций [США] за те или иные [промахи]. Однако мне кажется, что настоящей стратегической ошибкой [предыдущего президента США Барака Обамы] стал, так сказать, радушный прием России в Сирии. Несущей колонной политики США на протяжении четырех десятилетий было по существу стремление держать россиян вне Ближнего Востока", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

По его свидетельству, американские власти рассчитывали на то, что Россия увязнет в Сирии. Однако этого не случилось, отметил Шенкер. "Мы думали, надеялись в то время, что [в Сирии] будет трясина . Но Россия фактически спасла режим [президента Сирии Башара] Асада", - сказал дипломат.

При этом он высказал версию, согласно которой Москва причастна к неизбирательному применению силы в Сирии. "Попутно они (Вооруженные силы России - прим. ред) помогли убить почти полмиллиона человек. Однако Асад все еще остается у власти", - утверждал Шенкер.

Его публичные высказывания ранее уже вызывали протест российской стороны. В июне посольство РФ в США указало, что заявления Шенкера отравляют отношения Москвы и Вашингтона. "Вызывает сожаление, что высокопоставленные представители администрации [США] занимаются распространением фейков ", - подчеркнули тогда в дипмиссии.