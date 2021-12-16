Госдеп США потребовал закрыть консульство КНР в Хьюстоне

В целях защиты американской интеллектуальной собственности, Госдепартамент США потребовал КНР до 24 июля, закрыть консульство в Хьюстоне
Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил, что это "возмутительно и неоправданно".
Требование со стороны США было сделано после того, как было опубликовано видео того, как неустановленные лица жгли бумаги в мусорных баках во дворе здания консульства.
Китайское консульство является одним из пяти в США, не считая посольства в Вашингтоне.
Ортагус добавила, что США "не потерпят нарушений со стороны КНР нашего суверенитета и запугивания наших граждан, так как мы не допустили недобросовестных торговых практик КНР, кражи американских рабочих мест и другого вопиющего поведения".
Представитель Госдепа также указала на Венскую конвенцию о дипломатических отношения, согласно которой государства "обязаны не вмешиваться во внутренние дела" принимающей стороны.
Китай же назвал это "беспрецедентной эскалацией", заявив, что решение США нарушает международное право. Ван Вэньбинь также пригрозил, что Китай примет "жесткие контрмеры".
Ортагус добавила, что США "не потерпят нарушений со стороны КНР нашего суверенитета и запугивания наших граждан, так как мы не допустили недобросовестных торговых практик КНР, кражи американских рабочих мест и другого вопиющего поведения".
Представитель Госдепа также указала на Венскую конвенцию о дипломатических отношения, согласно которой государства "обязаны не вмешиваться во внутренние дела" принимающей стороны.
Китай же назвал это "беспрецедентной эскалацией", заявив, что решение США нарушает международное право. Ван Вэньбинь также пригрозил, что Китай примет "жесткие контрмеры".
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