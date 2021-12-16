Госдеп США потребовал закрыть консульство КНР в Хьюстоне

16:29 22 Июль Киев, Украина

В целях защиты американской интеллектуальной собственности, Госдепартамент США потребовал КНР до 24 июля, закрыть консульство в Хьюстоне



Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил, что это "возмутительно и неоправданно".



Требование со стороны США было сделано после того, как было опубликовано видео того, как неустановленные лица жгли бумаги в мусорных баках во дворе здания консульства.

"Мы выступили за закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне с целью защиты американской интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации", – заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.