Госдеп США обвиняет рф в нарушении договора о ядерном оружии - СМИ

08:08 01 февраля Киев, Украина





Об этом говорится в отчете Государственного департамента



Отсутствие инспекций также усложнило проверку количества боеголовок, которые россия развернула согласно соглашению, отметили в Госдепартаменте.



Этот вывод сделан на фоне беспокойства, что острая напряженность из-за вторжения россии в Украину может поставить под угрозу перспективы сотрудничества по контролю над вооружениями и переговоров по следующему соглашению, которое вступит в силу по истечении срока действия Нового договора СНВ в 2026 году.



Газета отмечает, что администрация Байдена стремится сохранить новый договор СНВ, который является последним крупным соглашением, регулирующим ядерную конкуренцию между двумя сторонами, и давит на россию, чтобы она исправила нарушения. Россия нарушила новый Договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности (СНВ), отказавшись разрешить инспекции на месте и отклонив просьбу Вашингтона встретиться, чтобы обсудить свои проблемы относительно соблюдения договора.Об этом говорится в отчете Государственного департамента США , пишет The Wall Street Journal.Отсутствие инспекций также усложнило проверку количества боеголовок, которые россия развернула согласно соглашению, отметили в Госдепартаменте.Этот вывод сделан на фоне беспокойства, что острая напряженность из-за вторжения россии в Украину может поставить под угрозу перспективы сотрудничества по контролю над вооружениями и переговоров по следующему соглашению, которое вступит в силу по истечении срока действия Нового договора СНВ в 2026 году.Газета отмечает, что администрация Байдена стремится сохранить новый договор СНВ, который является последним крупным соглашением, регулирующим ядерную конкуренцию между двумя сторонами, и давит на россию, чтобы она исправила нарушения.

"Здесь четкий путь к повторному выполнению обязательств, и мы продолжаем высоко ценить это соглашение", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Отмечается, что российские официальные лица знали, что Государственный департамент должен был вскоре доложить Конгрессу о соблюдении Москвой Нового договора СНВ и пытались обвинить США в ослаблении сотрудничества с имплементацией соглашения.



WSJ пишет, что заключение Госдепартамента о том, что москва не придерживается соглашения, является первым случаем, когда США обвинили россию в нарушении вступившего в силу договора в 2011 году.



Договор СНВ-3 или New Start был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.



В феврале 2021 г. США продолжили действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с россией.