Госдеп США: ИГИЛ ищет новые фронты - сейчас это Африка

"Исламское государство" переключило внимание с Сирии и Ирака на развитие своих террористических ячеек в странах Африки.
Об этом заявил и.о. координатора Госдепа США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри, сообщает Reuters во вторник, 30 марта.
Годфри отреагировал на атаку террористов в городе Пальма в Мозамбике - сейчас террористы захватили контроль над городом.
"Такие атаки - ясный показатель того, что ИГ продолжает искать способы распространить свою пагубную деятельность на новые фронты", - пояснил Годфри.
По его словам, после поражения в 2019 году ИГ больше уделяет внимания развитию своих международных сетей и ячеек.
Также США удалось вызволить своего гражданина из местности, находящейся под ударом террористов, хотя в городе под контролем террористов остается по меньшей мере несколько десятков иностранцев.
Годфри отреагировал на атаку террористов в городе Пальма в Мозамбике - сейчас террористы захватили контроль над городом.
"Такие атаки - ясный показатель того, что ИГ продолжает искать способы распространить свою пагубную деятельность на новые фронты", - пояснил Годфри.
По его словам, после поражения в 2019 году ИГ больше уделяет внимания развитию своих международных сетей и ячеек.
Также США удалось вызволить своего гражданина из местности, находящейся под ударом террористов, хотя в городе под контролем террористов остается по меньшей мере несколько десятков иностранцев.
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