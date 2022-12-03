Госдеп США готов к переговорам с путиным, но на своих условиях

10:36 03 декабря Киев, Украина

Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом рф Владимиром путиным, если он продемонстрирует готовность положить конец войне. Об этом на брифинге в пятницу, 2 декабря, заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Укринформ.

"То, что сказал президент Байден вчера – если президент путин готов прекратить эту войну в Украине, мы со своей стороны готовы присоединиться к дипломатии. Включая возможные переговоры (Байдена – ред.) с президентом путиным", - отметил Прайс.

В то же время, США будут проводить такие переговоры в тесной координации с союзниками по НАТО и Украиной.

"Ничего об Украине без Украины", - напомнил чиновник принцип, которым руководствуется американская сторона по любым переговорам по украинскому вопросу.

Также США никогда не признают попытки незаконной аннексии россией украинских территорий, которые она оккупировала после 2014 года.

Но сейчас рф уже четко дает понять, что она не настроена на конструктивный диалог и дипломатию.

"Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на том, чтобы привлечь рф к ответственности за ее злодеяния, поддержать Украину в ее усилиях защититься от российской агрессии, а также уменьшить для остального мира влияние войны, развязанной путиным", - резюмировал представитель Госдеп США.

Напомним, комментируя слова Байдена, в Кремле заявили, что рф не согласится на такие условия, а так называемая "спецоперация" будет продолжаться.