Госдеп США готов к переговорам с путиным, но на своих условиях

Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом рф Владимиром путиным, если он продемонстрирует готовность положить конец войне. Об этом на брифинге в пятницу, 2 декабря, заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Укринформ.
В то же время, США будут проводить такие переговоры в тесной координации с союзниками по НАТО и Украиной.
"Ничего об Украине без Украины", - напомнил чиновник принцип, которым руководствуется американская сторона по любым переговорам по украинскому вопросу.
Также США никогда не признают попытки незаконной аннексии россией украинских территорий, которые она оккупировала после 2014 года.
Но сейчас рф уже четко дает понять, что она не настроена на конструктивный диалог и дипломатию.
Напомним, комментируя слова Байдена, в Кремле заявили, что рф не согласится на такие условия, а так называемая "спецоперация" будет продолжаться.
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