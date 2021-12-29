Госдеп США: блокирование Керченского пролива - очередное проявление эскалации со стороны Москвы

07:50 20 Апрель Киев, Украина

Государственный департамент США выразил обеспокоенность блокированием акватории Черного моря вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

"Соединенные Штаты выражают свою глубокую обеспокоенность планами России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. Это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать ситуацию в Украине", - говорится в заявлении.

В Госдепартаменте отмечают также, что это развитие событий "вызывает особенное беспокойство" у Вашингтона "на фоне вызывающих доверие сообщений о наращивании военного присутствия России" на границе с Украиной.