Госдеп США: Байден посетит Израиль 18 октября

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября.
Об этом пишет The Times of Israel.
Госсекретарь сейчас и сам находится в Израиле. Это его второй визит. Там он провел восьмичасовую встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в военном штабе Армии обороны Израиля Кирия в Тель-Авиве. Там Блинкен и сообщил о визите американского Гаранта.
Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники писал о "возможном визите Байдена в Израиль", однако в Белом доме опровергли эту информацию.
Ожидается, что после встречи с израильскими чиновниками президент США отправится в Амман, где встретится с королем Иордании Абуллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Об этом пишет The Times of Israel.
Госсекретарь сейчас и сам находится в Израиле. Это его второй визит. Там он провел восьмичасовую встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в военном штабе Армии обороны Израиля Кирия в Тель-Авиве. Там Блинкен и сообщил о визите американского Гаранта.
Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники писал о "возможном визите Байдена в Израиль", однако в Белом доме опровергли эту информацию.
Ожидается, что после встречи с израильскими чиновниками президент США отправится в Амман, где встретится с королем Иордании Абуллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
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