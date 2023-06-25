Госдеп раскрыл количество ядерного оружия США

19:47 06 октября Киев, Украина

Впервые с 2016 года Соединенные Штаты Америки раскрыли размер своего ядерного арсенала, показатель оказался самым низким с 1967 года.

Об этом сообщает Голос Америки.

"По состоянию на 30 сентября 2020 года в арсенале Вооруженных Сил США находилось 3750 активных и неактивных ядерных боеголовок, что на 55 боеголовок меньше, чем годом ранее, и на 72 заряда меньше в сравнении с 2017 годом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот показатель является самым низким с тех пор, как ядерный арсенал США достиг пика в разгар холодной войны с Советским Союзом в 1967 году. В тот момент в арсенале США насчитывалось более 31 тысячи ядерных зарядов.



Сообщается, что данные о количестве ядерных боеголовок обнародованы впервые за последних четыре года, так как предыдущий президент Дональд Трамп запретил публикацию такой информации. По мнению журналистов, публикация статистики говорит о том, что администрация Джо Байдена пытается возобновить переговоры с РФ по вопросам ядерного разоружения, зашедшие в тупик при Трампе.



Действующий договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) ограничивает количество ядерных боеголовок как в американском, так и в российском арсеналах, и если стороны не заключат новое соглашение до истечения срока нынешнего договора, возникнет риск того, что обе стороны могут отказаться от ограничений.



Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину незамедлительно продлить действие СНВ-III на 5 лет сразу после вступления в должность. Москва согласилась с этим предложением.



Договором предусмотрено сокращение обеими сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.