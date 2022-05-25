Google получил особую награду от Украины

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, вклад корпорации в победу Украины неоценим.

"Google одним из первых присоединился к санкциям против россии: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в россии. Корпорация поддержала нас и на киберфронте, предоставив инструменты защиты для аккаунтов украинцев от кибератак. А их сотрудники совершили миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн", - напомнил Федоров.