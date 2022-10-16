Google и Meta начали блокировать аккаунты украинцев за освещение войны

14:15 13 октября Киев, Украина

Компании Google и Meta (Facebook, Instagram) начали блокировать в социальных сетях аккаунты украинцев, за освещение войны, развязанной россией.

Тем самым украинцы создали петицию, в которой просят власти повлиять на правила сообществ. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

"В Украине идет полномасштабная война. Жизнь украинцев очень изменилась. Всем своим горем и болью они делятся в социальных сетях. Выкладывают фото разрушений, часто очень эмоционально пишут о том, что думают о россии и россиянах, обмениваются информацией, контактами, собирают деньги на помощь армии и пострадавшим. На самые активные украинские аккаунты массово жалуются россияне, а рассматривают жалобы и блокируют эти аккаунты часто находящиеся опять-таки в россии администраторы службы поддержки", - говорится в документе опубликованном на сайте президента.



Также автор петиции Оксана Бердникова предлагает Владимиру Зеленскому пригласить в Украину Марка Цукерберга, и показать ему разрушенные города, такие как: Буча, Ирпень и Бородянка.